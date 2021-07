Contágios em Espanha continuam em alta mas pressão hospitalar estável

A incidência acumulada (contágios) de covid-19 continua a aumentar em Espanha e desde que o crescimento começou há duas semanas, triplicaram para 316 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias, embora a pressão hospitalar continue baixa.

Na faixa etária dos 20 aos 29 anos a média nacional mais do que triplicou, atingindo hoje os 1.047 (911 na quinta-feira), enquanto na faixa entre 12 e 19 anos sobe para 891 (798), de acordo com os últimos dados comunicados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O aumento de infetados não se traduz, de momento, num aumento significativo da pressão hospitalar, uma vez que os doentes ocupam apenas 2,6% das camas hospitalares e 6,9% nos cuidados intensivos.

A Espanha registou 21.879 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas (17.317), elevando para 3.937.192 o total de infetados até agora.

Os serviços sanitários notificaram também mais 6 mortes atribuídas à covid-19 (28), havendo agora um total de 80.003 óbitos desde o início da pandemia.

De acordo com os dados oficiais, há 21,0 milhões de pessoas completamente vacinadas contra a covid-19 (44,3% da população total), e 27,5 milhões têm pelo menos uma das doses (58,0%), em cerca de 47,4 milhões de habitantes que tem o país.

O Governo alemão estendeu hoje a todo o território espanhol a classificação de zona de "risco" por covid-19, o mais baixo dos seus três níveis de alerta, devido ao aumento dos contágios detetado nos últimos dias.

A inclusão na lista de regiões de "risco" - ao contrário das classificações de "risco por alta incidência" e "risco por variante perigosa" - não tem impacto direto nos turistas alemães que se encontram em Espanha ou que têm previsto viajar para este país nos próximos dias.

Um dos critérios básicos para a Alemanha considerar uma região em "risco" é que a incidência acumulada em sete dias exceda 50 casos por cada 100.000 habitantes.

As regiões espanholas da Andaluzia, Catalunha, Cantábria, Navarra, La Rioja, País Basco e Ceuta já eram consideradas áreas de "risco".

Mas as Ilhas Baleares e Canárias, os dois principais destinos dos turistas alemães em Espanha, não eram considerados zonas de "risco", até agora.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.