Detido por pornografia de menores fica em prisão preventiva

O homem de 28 anos que foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária pela presumível prática do crime de pornografia de menores, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O indivíduo, que foi apanhado na sequência da partilha de informação entre a PJ e entidades internacionais ligadas ao combate à pornografia infantil, foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira.

Tal como informou a PJ em comunicado, depois de terem sido sinalizadas actividades suspeitas a indicar a prática de crimes de pornografia de menores em meio digital, foi realizada uma busca domiciliária, nesta casa do no Porto Santo, o que permitiu à polícia apreender diversos suportes informáticos, contendo vários ficheiros de imagem e vídeo, relativos a pornografia infantil.

O indivíduo foi identificado e detido.