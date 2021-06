Tome nota da agenda para este sábado, 26 de Junho

12h00 Visita à empresa de pastelaria ‘Delícias da Bia’ no âmbito das Jornadas Locais do PSD Madeira, em Santana

12h00 Operação de limpeza ao porto de pesca do Caniçal, com a presença da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, e o secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha

10h30 Iniciativa JPP, dedicada à temática da Saúde, no Centro de Saúde de Gaula

CULTURA E ENTRETENIMENTO

12h00 Encerramento do Ciclo de Concertos na Sé - 2021, pelo Estúdio de Música Antiga, do professor Giancarlo Mongelli

16h30-23h00 Festival Aleste, no Complexo balnear da Barreirinha

17h00 Apresentação peça de teatro ‘Herdeiros da Lua de Joana’, no âmbito do Dia Internacional da Luta contra o Uso e Tráfico ilícito de drogas, no Fórum Machico

17h15 Iniciativa da CDU no caminho do Lombo dos Aguiares, em Santo António

18h00 Concerto de apresentação da banda Magnitude, no Pavilhão do Arco da Calheta

19h30 - 23h30 Animação ao som do DJ Phill.Me (Filipe Gonçalves), no Galáxia Skybar, no Savoy Palace

20h00 Peça de teatro ‘O Feiticeiro da Calheta’ em exibição no Centro Cultural John dos Passos (Ponta do Sol)

21:00 Será exibida a fita ‘A mulher que fugiu’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal

21h00/ 21h30 Dia do Município de Santa Cruz: Tertúlia ‘A improvisar é que a gente s´entende’, seguida de exibição de documentários, na Casa da Cultura de Santa Cruz

21h00/ 21h30 No Terreiro haverá música ao vivo, com Diana Duarte

- Concerto de Cristina Barbosa e Vítor Abreu, no Castanheiro Boutique Hotel

DESPORTO

Rali da Ribeira Brava - 1.ª Prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira

16h00 AD Caramanchão e ACD São João disputam 7.º lugar na fase final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina - Zona Madeira, na Sala de Ténis de Mesa do Pavilhão do Caniçal

17h00 O CS Madeira recebe, no Pavilhão da Levada, a ADRE Praiense (Açores), em jogo a contar para a 5.ª jornada da ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, de Seniores Femininos.

18h00 Canicense vs. Machico em Veteranos, no Estádio de Machico