Mais um avião divergido devido ao vento forte na Madeira

Depois do voo TP1687, da TAP, ter regressado a Lisboa após tentar, sem sucesso, aterrar no Aeroporto da Madeira, o cenário repete-se, agora com um voo da easyJet.

O voo EC7607 saiu de Lisboa às 19h18, já com um significativo atraso relativamente ao horário previsto de partida às 18h50. Após cerca de uma dezena de voltas sobre o Aeroporto Internacional da Madeira, à espera de uma ‘aberta’ nos ventos fortes que se fazem sentir, acabou por regressar ao aeroporto de origem, prevendo-se a sua chegada a Lisboa às 22h42.

Já a Tap acaba de aterrar no Aeroporto da Madeira, após um período à espera do ‘okay’ para se fazer à pista. O TP1715, com origem no Porto, aterrou às 22h11, 30 minutos após o horário previsto de aterragem.

O último voo esperado para o dia de hoje, o S4 162 da SATA, oriundo de Ponta Delgada, acabou por ser cancelado.



Depois das 21 horas de hoje, o vento subiu para rajadas de até 82 Km/h.