Ministro da Defesa vai visitar as Selvagens

João Gomes Cravinho, que já se encontra na Região, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, vai deslocar-se às Selvagens.

A viagem, em embarcação da Marinha, apurou o DIÁRIO, vai realizar-se logo após as 24 horas do dia 11, estando previsto chegar às ilhas mais a sul do país oito horas depois.

Soube-se ontem que o ministro da Defesa Nacional, a par com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, vão inaugurar esta quarta-feira, 9 de Junho pelas 15 horas, o site de Observação Óptica do Pico do Areeiro, que integra a rede SST - Space Surveillance and Tracking.