“O futuro de Portugal também está aqui” disse Berta Nunes em Newark

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), Berta Nunes está de visita à comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América e referiu que “O futuro de Portugal também está aqui”, no içar da bandeira nacional em Newark, EUA, antecipando o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

No seu segundo dia de visita aos EUA, Berta Nunes salientou que as comunidades portuguesas “continuam a ajudar Portugal a desenvolver-se e trazem essa abertura cultural e essa tolerância que todos nós tanto precisamos nos dias de hoje”.

Na cerimónia participaram a Deputy Mayor Jacqueline Quiles e os luso-eleitos Augusto Amador, Vereador, a Legisladora Estadual Eliana Pintor-Marín e o Xerife do Essex County Armando Fontoura.

A SECP reuniu antes com o conselho consultivo do Consulado Geral em Newark, onde inaugurou a sala José Rodrigues Miguéis, escritor que viveu naquele país durante cerca de 40 anos. Este espaço do Consulado Geral destina-se a acolher eventos culturais, em particular para apresentação do trabalho de membros da comunidade.

Na Ferry Street, rua de Newark marcada pela forte presença portuguesa, Berta Nunes participou na inauguração de um painel de azulejos para assinalar o centenário de Amália Rodrigues, assinado por um artista da comunidade, Fernando Silva.

Na mesma cidade do estado de Nova Jérsia, Berta Nunes atribuiu a placa de honra das Comunidades Portuguesas ao Sport Clube Português, por ocasião do seu centenário. Esta associação, com cerca de quatro mil associados, constitui hoje um centro de vacinação contra a COVID-19.

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas está de visita aos Estados Unidos da América até o dia 11 de junho, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.