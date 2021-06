Ministro da Defesa Nacional na inauguração do site de Observação Ótica do Pico do Areeiro

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, inauguram esta quarta-feira, 9 de Junho pelas 15 horas, o site de Observação Ótica do Pico do Areeiro, que integra a rede SST - Space Surveillance and Tracking.

O programa europeu de Vigilância e Rastreio Espacial (SST, sigla em inglês) é um projecto que visa detectar, catalogar, prever e mapear a trajetória dos milhares de objetos que circulam na órbita do planeta, sejam satélites ativos ou o chamado lixo espacial, e cujo risco de colisão representa uma das principais ameaças aos sistemas de satélite de que dependem múltiplos serviços (como por exemplo, a meteorologia, as telecomunicações e os transportes).

Além do interesse do ponto de vista civil, militar ou comercial, o projeto SST tem também associados interesses científicos importantes, na investigação, formação e educação, nomeadamente nos diversos campos do saber relacionados com o Espaço e as suas aplicações aos domínios terrestre e marítimo.

Programa do evento

15h00 – 15h10: Caminho Pedestre até ao Centro Operações Local do SST-PT

Demonstração da ligação entre o Centro de Operações Local do SST- PT e o Centro de Operações Espaciais da Ilha Terceira, bem como aos dois telescópios no exterior.

15h20 – 15h25: Caminho Pedestre do Centro de Operações Local à Plataforma de Observação Astronómica e Telescópios

Apresentação junto à Plataforma do projeto de colaboração entre a DGRDN e a Universidade da Madeira, bem como, das iniciativas futuras no âmbito dessa parceria.

15h35 – 15h45: Visita aos Telescópios

15h45 – 16h00: Descerramento Placa

Mostra da flora local

Descerramento de Placa alusiva à Inauguração dos dois telescópios

16h00 – 16h10: Caminho Pedestre da Plataforma de Observação Astronómica ao Miradouro do Juncal

16h20 – Declarações à Comunicação Social.