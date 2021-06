Deputados do PSD querem ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros com urgência

"Não faz sentido. É injusto para a Madeira". É desta forma que Paulo Neves encara a exclusão da Região da 'Lista Verde' do Reino Unido, medida que obriga a um retrocesso na retoma do Turismo inglês.

O deputado do PSD à Assembleia da República dá conta de que, juntamente com os colegas de bancada convocaram, "com caráster de urgência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros à Assembleia da República". O objectivo é "saber o que está a fazer o Governo português para defender os interesses de Portugal, em geral, e da Madeira, em particular, nesta questão. Não basta lamentar. É preciso ser consequente", aponta o social-democrata.

Para Paulo Neves, "a Madeira, por exemplo, não pode ser vítima de decisões erradas sejam do governo de Londres ou mesmo do Governo português ou de um qualquer município português". E em letras garrafais, assume que "Somos as ilhas mais seguras da Europa para passar férias".

"A Madeira tem características e resultados particulares em relação ao combate e controle da pandemia distintos do resto do país. Por isso tem que merecer uma avaliação à parte", por essa razão considera que a Madeira não pode ficar de fora da 'Lista Verde' britânica.

E termina dizendo que: "quem tem a responsabilidade pela política externa do país - o Governo da República - tem de defender os interesses dos portugueses em geral, e neste caso em particular da Madeira, junto do governo de Londres. É isso que irei exigir ao Ministro dos Negócios Estrangeiros nesta Audição convocada por nós com carácter de urgência".

Contactado pelo DIÁRIO, o deputado social-democrata esclareceu que o Ministro será chamado à Comissão de Negócios Estrangeiros, onde Paulo Neves tem assento, pelo que espera obter esclarecimentos sobre a situação da parte de Augusto Santos Silva.

"Vamos confrontar o senhor Ministro e procurar saber o que ele já fez", apontou, voltando a reafirmar que "a Madeira é a ilha mais segura da Europa".