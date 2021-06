Ministro da Defesa diz que se mantém a "equidade nacional" com vacinação nos Açores

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, considerou hoje que o processo de vacinação em massa a decorrer nas cinco ilhas dos Açores sem hospital mantém a "equidade nacional".

"Para nós era muito importante dar aqui esse testemunho de solidariedade, dar o apoio necessário para o trabalho necessário que o Governo Regional está a fazer no sentido de assegurar que os açorianos tenham todas as condições que precisam de ter e, nessa medida, mantém-se a equidade nacional, que é verdadeiramente aquilo que mais conta", declarou João Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa, acompanhado pelo presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, e pelos coordenadores nacional e regional das "Task Force" da vacinação, visitaram hoje, na ilha de Santa Maria, o centro de vacinação instalado no quartel dos bombeiros voluntários de Vila do Porto.

A deslocação a Santa Maria integra-se no âmbito da Operação "Periferia", que prevê a vacinação de 1.872 pessoas naquela ilha, aumentando para 4.233, o número de pessoas inoculadas com a primeira dose em Santa Maria, correspondente a 82,68% da população vacinável.

A ilha deveria ser vacinada em três dias, mas as autoridades sanitárias locais preveem que o processo termine ainda esta tarde.

Seguem-se no plano de vacinação em massa das outras ilhas dos Açores sem hospital, à exceção do Corvo, onde a população já foi toda vacinada, ou seja, Pico, São Jorge, Flores e Graciosa.

O ministro da Defesa Nacional considerou que "o importante verdadeiramente não é a inoculação total, mas atingir-se a imunidade de grupo e impedir que o vírus circule", tendo manifestado a convicção que, nos Açores, esse objetivo vai atingir-se "mais rapidamente do que à escala nacional".

O arquipélago conta, atualmente, com 268 casos positivos ativos, todos em São Miguel e estão em vigilância ativa 1.492 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.697 infeções, tendo recuperado 5.266 pessoas.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 04 de junho corrente, foram administradas nos Açores 146.999 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 92.036 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose e 54.963 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.714.923 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.029 pessoas dos 851.461 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.