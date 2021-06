Defesa Facundo Constantini oficializado pelo Marítimo

O defesa central Facundo Constantini foi hoje apresentado como novo reforço do Marítimo para a temporada 2021/2022, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Quero adaptar-me rápido para poder evoluir e ajudar a equipa a atingir os objetivos da época", referiu o jovem atleta, de 21 anos, em declarações à televisão do clube 'verde rubro'.

O atleta, que atua no setor mais recuado do campo, representou na época transata os sub-20 do São Paulo.

Facundo Constantini tem dupla nacionalidade, brasileira e argentina, e descreve-se como um "jogador técnico com muita raça", que gosta de "comandar e organizar a equipa".

Em 2019, teve a oportunidade de treinar com a seleção principal do Brasil.

O atleta junta-se ao conterrâneo Matheus Costa (ex-Vizela), também defesa central, na lista de novas contratações do Marítimo para a temporada 2021/22.