"Autonomia não começa na Quinta Vigia e acaba na Rua dos Netos", diz Paulo Cafôfo

O presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, disse que o refundar da autonomia deve ser feito a partir da Assembleia Legislativa da Madeira.

"O senhor presidente da Assembleia terá um papel essencial na reforma do sistema político e só concebo essa reforma se tivermos em cima da mesa, não só a Lei das Finanças Regionais, mas também o estatuto político administrativo e a revisão da Constituição", afirmou no final da audiência com José Manuel Rodrigues.

Cafôfo referiu, nesse sentido, que "a autonomia não começa na Quinta Vigia e acaba na Rua dos Netos".