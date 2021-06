“Profeta – um lobo-marinho explorador” apresentado em Machico

A obra infantojuvenil "Profeta - um lobo-marinho explorador" foi apresentada, hoje, no Museu da Baleia, da autoria de Ana Paulo Spínola e com ilustrações de Rafaela Rodrigues, sendo uma edição da Câmara Municipal de Machico.

O evento foi integrado nas comemorações do Dia da Criança e do Dia do Ambiente da responsabilidade Câmara Municipal de Machico. O local onde decorreu o lançamento é muito especial, devido ao facto de ali se encontrar em exposição a “Desertinha”, um dos lobos-marinhos mais importantes para a colónia de lobos-marinhos das Desertas.

Ana Paula Spínola disse ao DIÁRIO que “a ideia deste livro nasceu na Páscoa de 2019, quando um lobo marinho foi ter ao areal do Porto Santo. Nessa época saíram imensas notícias nos jornais e na televisão, que me deixaram curiosa. Nessas férias, fui ao Porto Santo e vi o lobo-marinho, achando-lhe imensa graça. A partir daí surgiu a ideia de escrever um livro com a aventura deste lobo-marinho que, apesar de tão jovem, conseguiu ir até ao Porto Santo e lá ficar uns dias”.

O livro foi apresentado pela educadora Maria da Paz Spínola e contou com a presença do presidente da autarquia de Machico, Ricardo Franco e com a vereadora com o pelouro da Cultura, Mónica Vieira.