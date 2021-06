Marcelo achou interessante o convite de Albuquerque ao Primeiro Ministro inglês

O presidente da República achou interessante Albuquerque ter convidado o recém casado Primeiro-ministro inglês a vir à Madeira passar a lua de mel, disse à chegada à Madeira.

Albuquerque convida Boris Jonhson para passar lua-de-mel na Madeira Presidente do Governo Regional escreveu carta ao primeiro-ministro britânico, assegurando que a ilha é um destino seguro

Considerou também "muito estranho" que Espanha exija teste negativo PCR nas entradas terrestres fronteiriças.

Espanha passa a exigir teste a quem viajar de Portugal por via terrestre Espanha passou a exigir, desde hoje, a quem viajar de Portugal por via terrestre um teste negativo à covid-19, certificado de vacinação ou de recuperação da doença, segundo o Consulado Geral de Espanha em Portugal.

Logo à saída do aeroporto Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de “primeiro cumprimentar o povo madeirense” e sublinhar que “é com muita alegria que aqui venho passar vários dias no quadro do 10 de Junho”.