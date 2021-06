Socialistas em audiência com José Manuel Rodrigues

Neste momento, está a decorrer a audiência entre o presidente do PS-Açores e líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores, Vasco Cordeiro, presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, líder parlamentar do PS Madeira na ALM, Miguel Iglésias, e o secretário-geral do PS Madeira, Gonçalo Aguiar, com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues.

Segue-se, pelas 11 horas, no auditório do Fórum Machico, a cimeira subordinada à temática ‘Autonomia 2030 – Madeira e Açores em Diálogo'. O debate será moderado por Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO.