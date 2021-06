Na manchete do DIÁRIO de Notícias desta terça-feira pode ler que há ainda 36 famílias na área de expropriação do hospital. Governo Regional admite que está a ter dificuldades em encontrar alojamentos, no mercado de arrendamento, para dezenas de pessoas.

Saiba também que o Dia de Portugal não vai ter condecorados. Cerimónias decorrerão, no Funchal, em formato reduzido. Marcelo Rebelo de Sousa já chegou, elogiou convite de Albuquerque a Boris Johnson e disse que a “Madeira é um destino que vale por si”

No ‘capítulo’ das Autárquicas, Calado declara guerra à subsidiodependência. Candidato quer mais investimento no Funchal e recusa “cidade que vive à espera de um cabaz”.

Pode ler ainda que os social-democratas pressionam TAP em Lisboa e que campo de meio milhão continua abandonado. Inaugurado em 2003 como o 22.º relvado da Região, recinto da Boaventura aguarda por melhores dias.

Estes são os destaques na primeira página, mas há mais para ler na edição impressa do seu DIÁRIO de Notícias. Pode também acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt e nas redes sociais.