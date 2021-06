Vamos fazer história?

O Partido Socialista demonstrou bem, este fim de semana que é um partido verdadeiramente nacional, tendo reunido os seus três líderes. António Costa, líder nacional, Vasco Cordeiro, líder da Região Autónoma dos Açores, com Paulo Cafofo, líder da Região Autónoma da Madeira, na Ilha da Madeira, debatendo temas de interesse para as duas Regiões e para o todo Nacional.

Nunca um líder do PPD ou de outro qualquer partido veio à Madeira apresentar a sua Moção, de âmbito nacional, a um congresso. António Costa sabe que tem o congresso ganho, pois não tem adversário, mas nem por isso deixou de correr o país, de lés a lés, para explicar aquilo que pensa para o futuro.

Aproveitou a sua deslocação à Região Autónoma da Madeira, para apresentar a candidatura da única mulher que foi presidente de Camara eleita e que esperamos continue a ser, pois o seu mandato, apesar do estrangulamento provocado pelo Déficit Democrático, habitual do Governo Regional, que só apoia os Municípios da sua cor, conseguiu “fazer muito mais com muito menos”.

A população madeirense é maioritariamente feminina, tal como o Partido Socialista/Madeira, que em onze candidaturas apresenta seis mulheres como candidatas aos seus municípios. Este caso não só é inédito, como também lutarão contra onze candidatos do sexo masculino do PPD, pois a mulher não tem lugar neste partido.

Além disso em todas as candidaturas fazem parte das listas, lideradas por homens, mulheres, assim como muitas são cabeças de listas a Juntas de freguesias. Veja-se o caso do Porto Moniz, que tem duas mulheres e dois homens candidatos às quatro Juntas do concelho.

Existe legislação nacional sobre a paridade e o PS/M ultrapassa-a, dando o lugar certo à mulher madeirense.

Mulheres da Madeira revejam-se em si próprias e prefiram o partido que apresenta maior número de mulheres. Tenham confiança em si próprias, tal como o PS/M tem Confiança nas mulheres da sua terra.

Será no princípio do Outono que todos nós seremos chamados a depositar o nosso voto nas urnas, fazendo com que os resultados sejam verdadeiramente inédito, também, ou seja, dando aos Municípios da Madeira um maior número de mulheres como Presidentes de Camara, passem de uma mulher eleita, para seis, a chamada meia dúzia.

A Região Autónoma da Madeira ficaria na história.