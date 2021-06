Madeira e Açores criam "aliança insular" na defesa da revisão da Lei de Finanças Regionais

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, defendeu a revisão da Lei de Finanças Regionais. E, nesse sentido, revelou que, em Setembro, irá aos Açores para criar "uma aliança insular" e juntos lutarem pela revisão das leis definidoras das autonomias.

"É uma lei que se tem revelado esgotada e injusta para os madeirenses e porto-santenses e pretendemos que seja revista na Assembleia da República através de uma convergência que está felizmente a existir entre todos os partidos representados naquele parlamento, no sentido de aprovar a revisão dessa lei", afirmou no final da audiência com os socialistas.