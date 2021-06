Docente da UMa convidada a integrar primeira rede nacional de polinizadores

Dora Pombo, docente da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira, foi convidada a integrar a primeira rede nacional de polinizadores, polli.NET, Rede Colaborativa de Avaliação, Conservação e Valorização dos Polinizadores e Serviços de Polinização.

A polli.NET vai ser lançada amanhã, 5 de Junho, no âmbito do Dia mundial do Ambiente, às 16 horas, num evento público on-line, transmitido através das páginas do Facebook e Youtube, que inclui uma mesa-redonda dedicada a consciencializar para a importância dos polinizadores e para os serviços por eles prestados

Esta rede é composta por mais de 82 pessoas provenientes da academia e de 52 outras instituições de todo o território nacional.

O seu objectivo passa por promover a investigação, avaliação e monitorização dos polinizadores, aumentar a consciencialização e transferência de conhecimentos, melhorar ferramentas de avaliação para apoio à tomada de decisão e implementar práticas amigas dos polinizadores.