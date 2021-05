Crianças são convidadas especiais no Meliá Madeira Mare

A Hoti Hoteis celebra o Dia da Criança com ofertas exclusivas para os mais novos. Amanhã, dia 1 de Junho, e durante todo o mês, as crianças são convidadas especiais em algumas das unidades do grupo - Meliá Madeira Mare, TRYP Leiria, TRYP Lisboa Caparica Mar, TRYP Porto Expo, TRYP Porto Centro, Meliá Braga e Meliá Castelo Branco.

As crianças (até aos 12 anos) que fiquem hospedadas no quarto dos pais poderão desfrutar de uma estadia gratuita.

O grupo reserva ainda algumas surpresas para os mais novos, nomeadamente a oferta de um jogo, que visa proporcionar vários momentos de diversão em família.