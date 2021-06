Região sem registo das variantes indiana e nepalesa

O secretário regional do Turismo e Cultura reafirmou que foi “com enorme surpresa que recebemos esta decisão do governo britânico. É uma surpresa muito grande porque se impõe rigor científico nesta tomada de posição”. Eduardo Jesus referia-se, esta manhã, à retirada de Portugal da ‘lista verde’ do Reino Unido, medida que ‘arrastou’ também a Madeira para a ‘lista amarela’. Na ocasião, frisou que a variante indiana ainda não chegou à Região.

“Se existem razões objectivas, tanto mais com o controlo do processo pandémico aqui na Madeira não só é reconhecido internacionalmente como é registado cientificamente e permite-nos estar distante da realidade nacional”, indicou o governante numa declaração proferida no Aeroporto Internacional da Madeira.

“Nós não temos a presença de qualquer variante indiana (variante delta) ou nepalesa – que é a grande preocupação do governo inglês. Não existe evidência de qualquer presença destas variantes na Madeira”, assumiu o secretário com a tutela do Turismo.

Eduardo Jesus referiu que “temos 40% da nossa população já envolvida no processo de vacinação, temos um controlo efectivo à entrada na Região Autónoma que tem valido muito do que tem sido o sucesso do controlo pandémico e tem merecido, em termos internacionais, um reconhecimento pela eficácia que tem produzido”.

O governante lembrou ainda que estamos a vacinar todo o sector do turismo “e devemos ser dos poucos destinos a fazê-lo com a abrangência e com a velocidade que está a ser feito”.

Eduardo Jesus voltou a reforçar que o que pretende é uma “discriminação positiva” e que reclama isso tanto a nível nacional como internacional. O secretário regional do Turismo diz já ter contactado várias autoridades nacionais e internacionais para alertar para a necessidade de existir essa ressalva.

Desde ontem, a Associação de Promoção da Madeira já contactou com todos os operadores, a fim de mostrar a razão deste entendimento para que, eles próprios, possam chegar ao governo de Inglaterra e fazer justiça.

Grande impacto no movimento inglês

O governante admitiu ainda que esta decisão do Reino Unido terá um grande impacto no cancelamento de reservas, sendo que ainda é cedo para falar em números. Eduardo Jesus relembra que as pessoas que trabalham não têm tantas condições para cumprir os 10 dias de quarentena, algo que não acontece com os viajantes reformados.

“Nós estávamos em Maio com cerca de 7.500 lugares contratados nas companhias aéreas desde o Reino Unido para cá. Passámos para 21 mil lugares no mês de Junho e, neste momento, com 35 mil lugares no mês de Julho”, indica Eduardo Jesus, acrescentando que isto significa que a Madeira apresenta um acréscimo de 8,7% comparativamente a Julho de 2019, nos lugares das transportadoras aéreas.

O secretário do Turismo explicou que, a Jet2, que ia iniciar no mês de Junho, acabou de anunciar, esta manhã, que vai atrasar para 1 de Julho a sua operação. Eduardo Jesus afirma que não quer prejudicar os 21 mil lugares previstos para o mês de Junho.

Entre os hoteleiros há um sentimento de preocupação pelo receio que o efeito de cancelamento vai produzir para o sector.