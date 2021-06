“O Nacional é o vencedor deste acto eleitoral. Os sócios demonstraram um grande sentido de responsabilidade e também de gratidão por todo o trabalho que tem sido desenvolvido no sentido de dar corpo a esta instituição. A ‘Ambição Responsável’ – lema da candidatura encabeçada por Rui Alves – ganhou esta eleição e é com essa ambição responsável que parto para os próximos mandatos”, declarou o reeleito presidente do Clube Desportivo Nacional, instantes após ouvir da boca do presidente da Assembleia Geral, Miguel Sousa, o resultado do acto eleitoral.

Garantida a reeleição, admitiu que o grande objectivo não é colocar a equipa de futebol profissional de novo na I Liga. “O grande desafio é que rapidamente o presidente do Governo [Regional] dê corpo à sua promessa que nos permitirá construir um centro de alto rendimento gímnico na Região”, considerou. A questão da subida de divisão – à I Liga – é um objectivo também ambicioso”, assume, mas também deixa claro que este “deve ser enfrentado com responsabilidade, não a qualquer preço, não ao preço de por em causa a existência e a sobrevivência da instituição”.

Rui Alves foi hoje reeleito presidente do CD Nacional por 437 sócios (votos) dos 610 votantes nesta que foi a mais participada eleição do Clube e a primeira com duas listas concorrentes.

Ao ser questionado se esta eleição onde pela primeira vez teve adversário, tinha sido a vitória mais saborosa das muitas já conquistadas, Rui Alves reconheceu que “foi bom sentir que os sócios num confronto eleitoral mais uma vez amam o presidente”.