Farmácias portuguesas já realizaram perto de 70 mil testes gratuitos

Cerca de 180 farmácias já realizaram 69.536 testes rápidos de antigénio gratuitos, ao longo de dois meses, fruto de protocolos assinados com as autarquias de Lisboa, Odivelas, Oeiras e também com a Região Autónoma da Madeira.

Neste balanço da Associação Nacional de Farmácia são contados os testes realizados desde o dia 31 de Março, data em que avançou este programa de testagem em Lisboa.

"As farmácias demonstraram, desde o início da pandemia, disponibilidade para terem um papel activo e central na estratégia de combate à pandemia. A proximidade aos cidadãos e a relação de confiança que têm com a população que servem, aliadas ao saber técnico e científico, colocam-nas numa posição privilegiada enquanto agentes de saúde pública", explicou Duarte Santos, da direcção da Associação Nacional das Farmácias, em nota enviada à comunicação social.

"Ao permitirem que os cidadãos façam dois testes por mês sem quaisquer custos, estes protocolos servem para democratizar o acesso aos testes rápidos de antigénio e, dessa forma, permitir um retrato mais alargado da situação epidemiológica daquelas regiões e um processo de desconfinamento mais seguro para todos", esclareceu Duarte Santos.