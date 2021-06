CDU denuncia zonas altas do Funchal ao abandono

"A candidatura da CDU aos órgãos autárquicos do Concelho do Funchal esteve hoje ao longo do dia a contactar com a população das Zonas Altas da Freguesia de Santo António, onde foi possível constatar a falta de investimento e o desprezo por parte do Executivo da Câmara Municipal do Funchal PS/BE, para com as reivindicações dos habitantes das Zonas Altas, assim como a inércia do executivo da Junta de Freguesia de Santo António PSD, para defender o direito à cidadania de quem reside nesta freguesia", começa por revelar uma nota de imprensa sobre a iniciativa.

O cabeça de lista da CDU à Junta de Freguesia de Santo António, Ricardo Lume, referiu que "as populações da freguesia de Santo António e, em particular, as pessoas residentes nas Zonas Altas, estão a ser completamente desprezadas pelo Executivo Camarário do PS/BE", lamentou.

Um exemplo "claro desta realidade é o que se passa na zona do Ribeiro Lavadouro, Vereda do Corgo e Vereda do Laranjal Pequeno onde os moradores reivindicam há décadas por acessibilidades dignas". E acrescentou: "Os moradores destas localidades mobilizaram-se novamente em torno deste objetivo comum que os une, e conseguiram recolher um abaixo-assinado com cerca de 400 assinaturas, que foi entregue no passado dia 7 de maio na Câmara Municipal do Funchal. Lamentavelmente, até ao dia de hoje, a população ficou sem resposta."

Mas não se ficam por aqui. "Também é lamentável a inércia da Junta de Freguesia na defesa dos interesses da população visto que na Assembleia de Freguesia de Santo António foi aprovada por unanimidade uma resolução apresentada pela CDU, que defendia a intervenção da Junta de Freguesia no sentido de garantir a construção da referida acessibilidade, mas até à presente data também nada foi concretizado", denunciam.

Por isso, "a falta de investimento nas Zonas Altas do Funchal é uma realidade gritante e agravada ao longo do tempo", acreditam. Aliás, apontam que "nos últimos quatro anos, dos 112 milhões de euros definidos nos planos plurianuais de investimentos da CMF apenas 5 milhões foram utilizados em investimentos nas Zonas Altas do Concelho, nomeadamente em novas estradas, saneamento básico e rede de águas, o que representa apenas 4,4% do investimento da Câmara Municipal nos últimos quatro anos".

Uma realidade que "demonstra, ao contrário da propaganda, que muito pouco está a ser feito para garantir o direito à cidadania a quem vive nas Zonas Altas", apontam. "A falta de acessibilidades, a falta de saneamento básico, a falta de habitação, a falta de transportes públicos, entre muitos outros problemas que poderiam ser identificados nas Zonas Altas do Funchal, têm solução. Mas, infelizmente, existe uma política que vem do tempo em que o PSD governava o concelho do Funchal, e que permanece com a governação do PS, em que apenas 4% do investimento é canalizado para as Zonas Altas", atiram.

"É por isso que afirmamos que na defesa dos interesses da população a CDU é a solução! Seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Municipal, ou seja, na Assembleia de Freguesia os eleitos da CDU estão sempre ao lado das populações, para garantir soluções para uma vida melhor!", terminam com esta promessa.