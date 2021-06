CDU denuncia "abandono do litoral de Santa Cruz"

O candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Dírio Ramos, esteve hoje no Portinho, em Santa Cruz, para denunciar "o abandono do litoral de Santa Cruz, seja por incúria, seja passivamente por interesses económicos de legalidade duvidosa".

Segundo Dírio Ramos, o Plano de Urbanização do Portinho "foi aprovado nos tempos da gestão PSD, com acordo do JPP e do PS, que juntos estavam em maioria e, portanto, poderiam ter inviabilizado este imbróglio".

Vereadores do JPP, PS e PSD estavam encantados, porque viria para o Portinho um hotel de 70 milhões de euros com o investimento e a criação de postos de trabalho. No início do mandato do JPP foi apresentado um projecto megalómano para aquela área, ficando o povo sem qualquer acesso ao mar. Alguns elementos do JPP perceberam a loucura da edificação e quase se juntavam à crítica da CDU. Porém, foi aprovado o projecto da autoria de arquitecto socialista bastante envolvido na política. Mais tarde, o JPP recuou e toca a aprovar uma solução mais pequena com algum acesso ao mar para a população". Dírio Ramos

Recordou qu a CDU sempre defendeu um ecoparque marinho e uma zona de recreio e lazer com acessibilidade pedonal adequada e transportes públicos regulares. Pois entende que "é urgente a valorização de toda a orla costeira de Santa Cruz, criando micro

reservas marinhas, tendo em vista potenciar o turismo de mergulho na orla costeira desde o Garajau a Machico".

Segundo Dírio Ramos, é" necessário encontrar soluções para termos orla costeira

ambientalmente sustentável".