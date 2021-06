Parlamento tem uma quinta ao abandono no Funchal há 10 anos

Uma notícia da edição do DIÁRIO de 18 de Junho de 2011 confirmou que a Provedoria de Justiça iria relocalizar a sua representação da Madeira, deixando um imóvel na Quinta do Leme, em Santo António, para passar a ocupar um gabinete no Palácio de São Lourenço. A antiga moradia era propriedade da Assembleia da República, que o cedia gratuitamente para funcionamento dos serviços da Provedoria de Justiça. Ainda assim, esta entidade assumia custos de manutenção e funcionamento que “eram significativos” e preferiu deixar o edifício.

Desde aquela data que a pequena quinta situada em Santo António se encontra sem função ou actividade atribuída e se transformou num imbróglio para o parlamento nacional. O imóvel de dois pisos foi adquirido pela Assembleia da República no ano de 1999 por cerca de meio milhão de euros, destinado a acolher a representação regional da Provedoria de Justiça. Os serviços desta entidade funcionaram naquele espaço entre Janeiro de 2000 e Junho de 2011. Sem destino a dar à quintinha, em 2013 a Assembleia da República colocou-a à venda em hasta pública com um valor base de 600 mil euros. Não apareceram interessados. Em 2018 fez nova hasta pública, com desconto no preço - 400 mil euros – mas voltou a ficar sem comprador. Em Fevereiro de 2019, houve uma terceira hasta pública mas o resultado foi o mesmo.

Entretanto, a partir de Agosto de 2019, a Assembleia da República mudou de estratégia e decidiu colocar a venda nas mãos de uma imobiliária. Desde então a venda do imóvel está a ser publicitada no site da empresa por 450 mil euros, sendo que a mediadora tem direito a um prémio de 3,5 por cento em caso de concretização do negócio, o que não aconteceu até ao momento.

O edifício, que há uma década aguarda novos inquilinos, já apresenta sinais de degradação. Não tem energia eléctrica e, apesar de constar do site da imobiliária, quem passa pela rua da Quinta do Leme não encontra qualquer cartaz ou informação de que se encontra à venda.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 18 de Junho de 2011 e veja o que foi notícia nesta data.