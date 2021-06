Gouveia e Melo satisfeito com o que encontrou na Madeira

O coordenador da taskforce nacional da vacinação contra a covid-19 mostrou-se agradado com a forma como está organizado o Centro de Vacinação do Funchal, referindo, inclusive, que poderá retirar daqui pequenas ideias para aplicar noutros centros do país.

Sobre um possível reforço de vacinas para a Madeira, algo que tem sido pedido pelo Governo Regional, Gouveia e Melo descarta essa possibilidade, uma vez que a distribuição de vacinas é feita equitativamente pelas diferentes regiões do país.