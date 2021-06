CDU diz que especulação imobiliária impera no Funchal há 40 anos

A CDU organizou esta terça-feira uma iniciativa política sobre a especulação imobiliária no Funchal, através de uma intervenção junto ao 'Dubai da Madeira', no Vale da Ajuda, e no Miradouro Vila Guida.

Edgar Silva, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, afirmou, citado em comunicado: "A cidade não pode continuar a ser construída ao sabor dos interesses do capital. O Funchal não pode continuar a estar dependente da especulação imobiliária".

Para a CDU, "quer [em relação] o 'Dubai na Madeira', [como ao] projecto imobiliário à frente do miradouro Vila Guida, na zona dos Louros, no Funchal, não só está em causa a descaracterização e o desfigurar da identidade do Funchal, como se confirma que no Funchal é o capital da confiança dos governantes quem mais ordena".

"Se há uma marca mais funda que caracteriza o Funchal ao longo dos últimos 40 anos é a especulação imobiliária. Quer pelas mãos do PSD, antes, e, nos últimos anos, pelas mãos do PS, a especulação imobiliária comanda a cidade. Os interesses dos especuladores imobiliários campeiam na cidade", afirmou Edgar Silva.

De acordo com o candidato "o Funchal não pode continuar refém dos negociantes". Mais: "A cidade do Funchal não pode continuar a ser encarada como a mercadoria, não pode o Funchal continuar a ser objecto de uso e de abuso para as negociatas capazes de saciar os apetites dos especuladores imobiliários".

Edgar Silva, defende ainda que "a solução, para que no Funchal o povo tenha direito à cidade, passa pela CDU, pelos valores que a CDU corporiza de justiça social e territorial".