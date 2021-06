Surto de covid-19 cancela festas na Calheta

Está cancelado o programa de comemorações alusivo aniversário do Município da Calheta e também dos 20 anos da Rádio Calheta que iria decorrer durante três dias no porto de recreio da Calheta.

A autarquia já está a informar alguns artistas e elementos da logística sem muitos detalhes, mas sabe-se que o motivo da decisão prende-se com o surgimento de um pequeno surto de covid-19, localizado e aparentemente controlado, mas que está a preocupar as autoridades, nomeadamente a edilidade, que prefere não arriscar ao promover um espectáculo de variedades que incluía um cartaz de três dias com muita com música, dança e humor onde a participação de dezenas de artistas do concelho seria nota dominante, ainda que longe da grande festa que todos calhetenses estavam habituados a ter nesta altura.

Foi, portanto, pesando os prós e os contras, que poderia ser susceptível de juntar aglomerações, ainda que as restrições normais do período pandémico merecessem todo o cuidado por parte da organização, no entanto manda a prudência que este evento fosse cancelado.

Esta seria uma forma simbólica de assinalar a data, aproveitando para dar palco aos artistas locais numa altura em que também estes profissionais passam por dificuldades com agendas praticamente vazias devido às restrições da pandemia.

Os concertos estavam programados para ser acompanhados a partir das 19 horas desta sexta-feira, no sábado e no domingo com início do evento marcado para as 16 horas.