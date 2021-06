Madeira volta à 'lista verde' do Reino Unido

O governo britânico voltou a colocar a Madeira na 'lista verde' de destinos. A garantia é dada por Eduardo Jesus que afirma ter sido alcançada a discriminação positiva que se desejava. Entretanto, o governo britânico liderado por Boris Johnson indica que a Região passa para a lista verde às 4 horas de 30 de Junho.

"Foi uma decisão ajustada à realidade regional e que vem reconhecer todo o trabalho em curso na afirmação da segurança do destino. Este anúncio do governo britânico em relação à Madeira vem colocar justiça naquilo que o Governo Regional entende que deveria ser tido em conta desde o princípio”, frisou o secretário do Turismo num comunicado enviado à comunicação social.

O governante recorda que foram efectuadas 15 diligências, "tendo havido o cuidado de informar dois Ministérios do governo britânico, o da Saúde e o dos Transportes e simultaneamente informámos também os embaixadores de Portugal no Reino Unido e do Reino Unido em Portugal. Reforçámos também junto da Secretária de Estado do Turismo e do Ministro dos Negócios Estrangeiros a quem foi solicitada integração da Região na lista de países e territórios considerados seguros do Reino Unido”.

A secretaria com a tutela do Turismo admite que houve também o cuidado de actualizar os operadores britânicos da situação epidemiológica nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo, os quais foram também informados dos pedidos de intervenção do Governo Regional, com vista à correção da decisão do governo britânico.

“A Madeira já tinha e continua a ter todas as condições para ser considerada na lista verde, tanto mais que se afirmou como Destino seguro, desde a operação de triagem no aeroporto, ao processo de vacinação, à vacinação no setor do Turismo, a oferta dos testes, entre tantas outras medidas, tudo isso constituiu a aposta determinada por parte da Região Autónoma da Madeira”, refere a mesma nota.

Eduardo Jesus salienta alguns dados que considera relevantes como o facto de o RT ser o mais baixo de Portugal. "Por outro lado e talvez de maior importância nesta decisão que dá razão à nossa Região, o facto da ligação da Madeira com o Reino Unido ser feita na sua maioria por voos diretos, o que significa que não há a situação de contaminação em escalas que poderiam ser feitas em outros aeroportos. Os cidadãos britânicos chegam à Madeira sem efetuar qualquer outra paragem. Isto é importante porque se garantimos esta segurança aqui no destino, estamos, também, a garantir essa confiança aos passageiros”, indica.

Foi uma luta árdua, um trabalho intenso, de dedicação permanente por parte do Governo Regional, mas que surtiu efeitos. Estamos por isso ansiosos para que a operação britânica seja retomada e com a força que tínhamos previsto Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

O Governo britânico actualizou a lista, indicando que, a partir das 4 horas de 30 de Junho, a Madeira sai da denominada 'Amber list' e passa para a 'lista verde'.