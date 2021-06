13 horas a vacinar

Ontem, primeiro dia da mega-operação de vacinação contra a COVID-19 no Porto Santo, foram vacinadas 978 pessoas, com idades iguais ou superiores a 16 anos.

O processo de vacinação no espaço criado no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo iniciou-se às 9 horas de ontem e prolongou-se até às 22 horas, sem grandes precalços.

A equipa de vacinação já iniciou este sábado o processo e não há hora prevista para terminar, sendo que hoje vão ser também vacinados os doentes acamados da ilha. Amanhã será o ultimo dia de operação.

Nestes três dias, vão ser administradas vacinas da AstraZeneca (segundas doses), Pfizer (primeiras e segundas doses) e Jannsen (dose única). Ontem houve dois transportes de vacinas para o Porto Santo e esta manhã mais um. Refira-se que na tarde de ontem, alguns utentes preferiram esperar cerca de uma hora pela remessa da tarde das vacinas em vez de aguardar para esta manhã.

As entidades apelam ainda a que residente no Porto Santo que não tenham sido contactados para a vacinação a decorrer até amanhã, que se dirijam ao centro de vacinação para poder receber a vacina.