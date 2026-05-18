Tráfego intenso nos dois sentidos

Sem grandes dificuldades nas estradas, com excepção da Via Rápida, este está a ser um início e segunda-feira relativamente calmo.

Como referido, a excepção é a Via Rápida, onde o tráfego intenso causa congestionamento nos dois sentidos, à entrada para o Funchal.

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No sentido Machico - Ribeira Brava, das obras da Cancela continuam a causar constrangimentos antes e depois da zona, originando congestionamento ao longo de 3,5 km.

No sentido oposto, em menos de 2 km, também a Via Litoral sinaliza congestionamento, que dificulta a circulação rodoviária entre Santo António e Santa Luzia.