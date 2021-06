CDU critica CMF devido a poluição no mar e zonas balneares

A CDU realizou nesta quarta-feira no Gorgulho, na Praia do Gavinas, junto ao Lido, no Funchal, uma iniciativa política sobre as responsabilidades da Câmara Municipal do Funchal na poluição do mar e das zonas balneares.

Com a colocação de uma bandeira negra no Gorgulho, junto ao Lido, a CDU quis, como disse Edgar Silva, "manifestar simbolicamente o protesto público pelas repetidas descargas de esgotos que se registam naquela zona, sendo a Câmara Municipal do Funchal conivente e também responsável directa pela poluição do mar e das zonas balneares no Funchal".

De acordo com Edgar Silva, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, "a Câmara é incompetente agora com o PS no governo do município, tal como foi sempre incompetente com o PSD em maioria, foi e é incompetente para a resolução de um problema tão importante quanto o de travar as descargas de esgotos e a poluição do mar na zona marinha Funchal Oeste".

Para a CDU "depois de vários mandatos à frente da Câmara do Funchal, quer com o PSD, quer com o PS, quem não teve competência para resolver de uma vez por todas a descarga de esgotos nos mares do Funchal, não está em condições, nem tem competências básicas para estar à frente dos destinos da cidade do Funchal".

Como afirmou Edgar Silva, "o problema das repetidas e graves situações de poluição das zonas balneares e do mar do Funchal, do que a cidade precisa não é mais do mesmo. O Funchal não pode continuar a ser maltratado como tem sido, prolongando o desmazelo pelas mãos do PSD e do PS. O Funchal não pode continuar a ser desqualificado, como é o Gorgulho/Gavinas".

Para a CDU "o Funchal precisa de outras soluções e a CDU faz parte da solução para uma outra política que a cidade tanto necessita".