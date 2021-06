23 pilotos confirmam presença na Fajã da Ovelha

No próximo domingo realizar-se-á a 1ª Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2021, sob a organização do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

Com o regresso da competição o município da Calheta afirma-se na Região como a catedral do Motocross e acolhendo mais uma vez na pista da Fajã da Ovelha o regresso das motos numa prova pontuável para este campeonato.

Com o alívio das medidas sanitárias, anunciadas na passada semana, em conferência de imprensa, pelo Governo Regional, está autorizado o acesso do público às infra-estruturas desportivas, pelo que o director de prova anuncia a "entrada de um máximo de 100 pessoas".

O acesso far-se-á por "ordem de chegada sendo obrigatório passar no secretariado, junto ao Paddock, para medição de temperatura e levantamento da credencial, a par da obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento e a desinfecção das mãos", precisou Ricardo Andrade.

O acesso ao Paddock dos pilotos está interdito ao público, pelo que só tem acesso a este as equipas inscritas no evento, relembrando também que não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no recinto, pelo que não haverá as tradicionais barracas de comes e bebes no local.

Estas foram as medidas adoptadas pela organização para que se possa retomar de forma segura e gradual o Motocross.