Calheta Viva 2021 anima município de hoje a domingo

O Calheta Viva 2021 tem como intuito festejar a semana do concelho e o 20.º aniversário da Rádio da Calheta. O município celebra este ano o seu 159.º aniversário.

O certame arranca hoje, pelas 19h30, com actuações de João Quintino, Sofia Ferreira, Grupo de Dança Michelle e Grumpies.

No sábado as festividades iniciam pelas 19 horas, com a apresentação do livro ‘Acreditar e Vencer’, da autoria de Luísa Abreu dos Santos. Continua com actuações de Eduardo e Justino, Micaela Setim e Luana Teixeira, Old Temptation e 4 Litro.

No seu encerramento, no domingo, o Calheta Viva começa às 16 horas com o Grupo da Casa do Povo da Calheta, seguindo-se o Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, continua com actuações de ‘Os de Canto a Canto’, Grupo de Cantigas Norte a Sul, Sidónio Silva, Carlos Santos e Grupo de Folclore da Calheta.

Confira o programa completo abaixo: