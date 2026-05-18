Uma em cada 10 casas para alugar no Funchal sai do mercado em menos de 24 horas

Uma em cada 10 casas (10%) para arrendar no Funchal saem em menos de um dia (24 horas), num mercado que, como se tem sabido, tem dos preços mais altos do país. Em ligeiro contraste, quase 2 casas em cada 10 no mercado do arrendamento (19%) na Madeira são arrendadas nesse período de tempo, segundo o portal idealista.

A nível nacional, "cerca de 11% das casas anunciadas para arrendar no idealista durante o primeiro trimestre de 2026 estiveram menos de 24 horas no mercado, segundo a análise realizada pelo idealista, o marketplace imobiliário do sul da Europa", informa.

Em contraste com a Madeira e o Funchal, "a ilha de São Miguel é a zona do país onde o arrendamento é mais rápido, já que metade das casas para arrendar saiu do mercado em menos de 24 horas. Seguem-se os distritos de Beja, Évora, Guarda e Vila Real, todos com uma taxa de 33%", sendo que "também a ilha da Madeira (19%), Santarém (18%) e Faro (17%) apresentam níveis elevados de arrendamento expresso", salienta.

Diz ainda que "nos principais mercados distritais do país, Braga apresenta uma taxa de 13% de casas arrendadas em menos de um dia, seguida de Lisboa (12%) e Setúbal (11%). Já no Porto, a percentagem desce para 7%".

Como referido, em contraste com a capital madeirense, ao nível das capitais de distrito e ilhas analisadas, "a maior incidência de arrendamento expresso verifica-se em Ponta Delgada (50%) e em Évora (40%). Beja regista 33%, enquanto Braga e Lisboa apresentam ambas uma taxa de 13%. Castelo Branco surge com 11% e o Funchal e Setúbal com 10%".

"Por outro lado, Vila Real não registou qualquer caso de arrendamento expresso durante o período analisado", frisa. "As menores taxas verificaram-se ainda em Leiria (4%), Porto (6%) e Aveiro e Viana do Castelo (7% em ambos os casos)".

Conclui ainda, para explicar o processo, que os "dados recolhidos e analisados pelo idealista/data, a proptech do idealista que fornece informação destinada ao público profissional para facilitar a tomada de decisões estratégicas em Portugal, Espanha e Itália. O idealista/data utiliza dados da plataforma idealista, bem como outras fontes públicas e privadas, para oferecer serviços de avaliação, investimento, angariação e análise de mercado".