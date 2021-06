Temperatura subiu quase 20º C em menos de 4 horas no Paul da Serra

Em menos de quatro horas (entre as 05:50 e as 09:10), a estação meteorológica automática da Bica da Cana, no Paul da Serra, registou hoje (até às 10:00) uma variação térmica de quase 20 graus centígrados (ºC).

Depois de a temperatura do ar ter descido durante a madrugada até aos 4.8º C, valor extremo da temperatura mínima na RAM, já esta manhã a mesma estação, situada a mais de 1.500 metros de altitude, viu a temperatura do ar subir até 23.7º C, valor mais alta da temperatura máxima hoje registada, até às 10:00, e igual ao extremo da temperatura máxima ontem registada, em igualdade com o Funchal/Lido e Ponta do Sol/Lugar de Baixo.