A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que Santana deu 750 mil euros a empresa de eleito do CDS. Em causa estão cinco contratos com a empresa Rúbrica Perfeita, Construções, Lda, propriedade de um membro da Assembleia de Freguesia de São Jorge, eleito pela lista do partido de Dinarte Fernandes, o presidente da Câmara. Todos os contratos foram feitos por ajuste directo, conforme lhe damos conta nas páginas 4 e 5.

Mas é a covid-19 que ilustra a capa deste matutino. A imagem de um profissional de saúde com vários equipamentos de protecção individual dá cor à notícia que mostra como a Região perdeu 25 enfermeiros desde o início desta crise sanitária, sendo que neste primeiro semestre já se contam 10 ‘fugas’ para o exterior. Afinal, a pandemia não trava a saída de enfermeiros. Na página 3 saiba o que dizem a Ordem e o Sindicato.

Ainda quanto à pandemia, sabia que estão mais de 6 mil lugares de avião em risco? Falamos dos voos directos da Alemanha para a Madeira e o facto de a colocação de Portugal na ‘lista vermelha’ vir condicionar essas ligações aéreas e os lugares que estariam disponíveis nos próximos 14 dias, período durante o qual vigora, para já, a ‘sanção’, que, avisam os germânicos, pode ser renovada. Nas páginas 10 e 11 vai poder ficar a par de tudo.

Por exemplo, que na Calheta, o somatório de pelo menos 19 caso positivos de covid-19 colocou o concelho com risco moderado de contágio. O presidente da Câmara viu-se forçado a cancelar as iniciativas que estavam previstas para o fim-de-semana. Embora a situação esteja controlada, resolveu ‘jogar pelo seguro’, já que não se sabe, para já, se na origem deste ‘surto’ estão ou não variantes mais contagiosas do vírus. A origem destes contágios estará em três infecções importadas, duas da África do Sul e uma do continente.

A Polícia Judiciária fez buscas na Junta de Santa Maria Maior. A ‘reboque’ foram também empresas de construção civil que prestaram serviços àquela autarquia. Guido Gomes, o actual presidente, está tranquilo, mas não adiantou pormenores sobre o caso, conforme pode ler na sua página do ‘Diário das Freguesias’.

No Desporto, Miguel Silva é reforço na baliza do marítimo. O jovem internacional português, de 26 anos, alinhou, na última temporada, num clube do Chipre. Agora, ruma até à Madeira para contribuir para os sucessos dos verde-rubros.

São estas e outras notícias que pode ler na edição deste sábado do DIÁRIO. Se é daqueles leitores que quer estar sempre a par de tudo no momento em que as coisas acontecem, então esteja atento ao dnoticias.pt e não deixe de ouvir a TSF- Madeira. Boas notícias e bom fim-de-semana!