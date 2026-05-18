Nacional conseguiu permanência com muito sofrimento à mistura

O Nacional apenas na última jornada conseguiu 'selar' a permanência na I Liga portuguesa de futebol, numa campanha marcada pela inconsistência dos madeirenses, que protagonizaram algumas boas exibições, mas nunca conseguiram intrometer-se na primeira metade da tabela.

A cumprir a terceira época no emblema insular, a segunda consecutiva no primeiro escalão, após ter sido o 'timoneiro' da subida em 2023/24, Tiago Margarido manteve a confiança do presidente Rui Alves e conduziu a equipa ao 14.º lugar, com 34 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

Gorado o negócio da venda de 60% do capital social da SAD ao grupo ACA Football Partners, com sede em Singapura, o clube sediado no Funchal deixou de encaixar 13 milhões de euros (ME) e partiu com ambição moderada para a temporada 2025/26.

Num plantel composto por 16 'caras novas' relativamente a 2024/25, o destaque maior prendeu-se com o regresso do internacional venezuelano Jesús Ramírez, que voltou à Madeira após um ano no Vitória de Guimarães, terminando como o melhor marcador da equipa e quarto da prova, com 18 golos.

Outros dos reforços em evidência foi o médio brasileiro Igor Liziero, proveniente do São Paulo, que assumiu preponderância no capítulo do passe e foi um autêntico 'patrão' no meio-campo, contabilizando quatro assistências.

O campeonato começou da pior forma, com uma derrota na receção ao Gil Vicente (2-0), sendo que o primeiro triunfo surgiu à passagem da quarta jornada, pelo mesmo resultado, no terreno do Casa Pia.

O resultado mais sonante apareceu à sétima jornada, na qual os 'alvinegros' averbaram uma importante vitória no reduto do 'europeu' Sporting de Braga (1-0), para, na jornada seguinte, voltarem a vencer, em casa, contra o Moreirense (3-2).

Depois disso, entre novembro e março, os madeirenses apenas somaram duas vitórias, ante Tondela (3-1) e Rio Ave (4-0), no ciclo mais negativo em toda a época e que deixou a equipa em posição delicada.

Ao longo do campeonato, a Choupana não foi a 'fortaleza' de outros tempos, ainda assim, na altura decisiva, foi em casa que o Nacional somou três importantes triunfos que praticamente 'carimbaram' a manutenção, perante Estrela da Amadora (2-0), na 28.ª jornada, Alverca (1-0), na 30.ª, assim como na 34.ª e última, ante o Vitória de Guimarães (2-0).

Concluído o objetivo, fica a dúvida se Margarido, em final de contrato, seguirá para a quarta temporada consecutiva na Choupana, ou partirá em busca de um novo desafio na carreira.