Calheta somou 10 novos casos de Covid-19 no espaço de uma semana

O concelho da Calheta esteve 21 dias sem somar qualquer nova infecção por Covid-19, mas a 17 de Junho - há cerca de uma semana - registou três novos casos. Nesse mesmo dia, a Direcção Regional de Saúde (DRS) reportou mais 12 casos na Madeira, seis dos quais importados (três da Venezuela, dois da África do Sul e um da Dinamarca).

Segundo as informações das autoridades de saúde regionais, a Calheta acabou por somar entre o dia 17 e 24 de Junho um total de 10 novos casos de Covid-19. A excepção foi mesmo a 20 de Junho, dia em que o concelho não registou qualquer contágio.

Dia Casos 17 de Junho 3 casos 18 de Junho 1 caso 19 de Junho 1 caso 20 de Junho 0 casos 21 de Junho 1 caso 22 de Junho 2 casos 23 de Junho 1 caso 24 de Junho 1 caso

É com base nestes números que a Calheta apresenta actualmente uma taxa de incidência de 92 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (apesar do cálculo ser com referência a 14 dias, os casos foram todos registados nos últimos sete).

Isto quer dizer que, na eventualidade de o concelho registar quatro novos casos nos próximos sete dias, irá ultrapassar os 120 casos por 100 mil habitantes e passa a 'linha vermelha' do critério definido em Portugal continental para determinar outras medidas restritivas.

Surto de covid-19 cancela festas na Calheta Está cancelado o programa de comemorações alusivo aniversário do Município da Calheta e também dos 20 anos da Rádio Calheta que iria decorrer durante três dias no porto de recreio da Calheta.

Assim se explica a decisão da autarquia em cancelar um programa festivo que estaria agendado para este fim-de-semana, no Porto de Recreio.