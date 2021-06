Decisão da Alemanha coloca a Região numa “situação que não é confortável”

Eduardo Jesus não considera razoável a decisão da Alemanha ao não discriminar pela positiva a Madeira face ao todo de Portugal no que respeita às limitações impostas aos viajantes.

“A decisão da Alemanha naturalmente que não é entendida por nós como razoável, uma vez que houve novamente a tentação de considerar a Madeira no conjunto de Portugal como país, sem ter a noção de que a Região Autónoma da Madeira não só está distante fisicamente como tem uma realidade pandémica diferente daquela que é nacional”, assume o secretário regional com a pasta do Turismo.

O governante reage desta forma à recente inclusão de Portugal na ‘lista vermelha’ alemã, fazendo com que, também a Madeira, saia prejudicada com esta decisão.

Nós, desde que a chanceler Angela Merkel pronunciou algumas palavras contra o entendimento português no que diz respeito ao controlo pandémico, dirigindo-se ao senhor primeiro-ministro de Portugal, nós percebemos que havia aqui uma ameaça neste sentido e diligenciamos imediatamente quer junto do senhor embaixador alemão em Portugal, quer também sensibilizando os grandes operadores que operam com o mercado alemão aqui na Madeira, no sentido de chegar até eles o que é que era a realidade pura e dura da Região, procurando que existisse o entendimento separado da tal discriminação positiva que eu tenho vindo a referir, relativamente à Madeira. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

Mas tal não aconteceu. O que “prejudica-nos bastante, coloca-nos durante os próximos 14 dias numa situação que não é confortável”, diz Eduardo Jesus.

6.200 lugares de avião em risco

Perante esta situação, o secretário regional teme que 6.200 lugares nos aviões que estavam previstos para os próximos 14 dias estejam em risco.

"Nós temos, neste momento, disponíveis para esses mesmos 14 dias, 6.200 lugares nos aviões que ligam a Alemanha à Madeira em voos directos. O que naturalmente vão ser prejudicados", prevê o governante, embora sem saber, para já, "em que medida". "Não há tempo ainda para aferir o nível de cancelamentos, mas esse era o universo que estava previsto para este período de tempo", dá conta.

Neste momento, a Região já começou "a sensibilizar outra vez as entidades no sentido de considerar a Madeira como uma Região Autónoma e não com os números integrados nos números nacionais", trabalho que vai continuar a ser feito nos próximos dias, "para que a próxima revisão que ocorre ao fim de 14 dias possa ter em conta essa mesma preocupação da nossa parte", aponta Jesus.

Esta tarde, a Alemanha colocou Portugal na sua 'lista vermelha', incluindo a Madeira, o que faz com que os viajantes que regressam ao país provenientes da Região tenham de cumprir quarentena.