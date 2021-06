Decisão de Merkel tem “carga política”

António Trindade, presidente e CEO grupo PortoBay, falou ao DIÁRIO sobre a decisão da Alemanha de colocou Portugal, incluindo a Madeira, na sua 'lista vermelha'. Uma decisão “grave” e que representará “um decréscimo quantificado na ordem dos 15%”.

O mercado alemão no caso do PortoBay, quer na Madeira quer no Algarve, representará cerca de 15 % dos nossos clientes. Isto quer dizer que temos um decréscimo quantificado na ordem dos 15% que temos que tentar repor, mas que dificilmente será reposto.

Para o hoteleiro, a decisão da chanceler alemã tem “uma carga política”, ainda que “seja suportada pelo Instituto Robert Koch” e deve-se ao facto de Portugal não ter aderido de imediato à postura alemã de fazer com que todos os países europeus também exigissem quarentena ao Reino Unido na entrada nos respectivos territórios nacionais.

O facto de Portugal ter recebido a final e uma Taça dos Campões Europeus entre duas equipas inglesas e o facto de a Inglaterra ter aberto o sinal ‘verde’ para a Madeira, não deve ter caído particularmente bem na senhora Merkel.

Ainda assim, António Trindade espera uma evolução positiva, pelo menso no que toca à Madeira, daqui a 15 dias.

Estou convencido que em relação à Madeira a situação dentro de 15 dias poderá evoluir (…) De qualquer forma, a não destrinça dos vários territórios, nomeadamente da Madeira, em termos nacionais, é uma acção de injustiça. Não faz sentido a Região ser penalizada, quando o histórico recente dos casos de covid-19 na Madeira, a exemplo de outros destinos que a Madeira tem abertos, permitir a manutenção da operação turística.

Quanto é que esta decisão custará ao sector do Turismo regional?

O que está em causa é o facto de durante 15 dias estar esta informação de ‘sinal vermelho’ e, como tal, isso tem reflexos nas reservas não só nestes 15 dias, mas no Verão todo.

Com efeito, o secretário regional do Turismo Eduardo, Jesus Eduardo Jesus, já admitiu publicamente que que a decisão deixa “uma situação que não é confortável”, com 6.200 lugares de avião que estavam previstos para os próximos 14 dias estejam em risco.

Esta sexta-feira, as autoridades de saúde alemãs anunciaram a inclusão de Portugal na 'lista vermelha', devido ao aumento significativo da taxa de incidência no nosso país, que regista 137,5 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Esta alteração faz com que os viajantes sejam obrigados a cumprir duas semanas de quarentena, quando regressam de Portugal.