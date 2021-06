CDU critica "especulação imobiliária que domina a cidade"

A candidatura da CDU pelo concelho do Funchal promoveu, esta sexta-feira, uma iniciativa política, junto ao Largo do Pelourinho, sobre "a especulação imobiliária que domina a cidade".

O candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, afirmou que "no Funchal, não só no tempo do PSD, mas com o PS na governação do município, crescem os processos de especulação imobiliária", referindo que "uma das consequências mais directas destes processos tem sido pontapear o povo para fora da cidade".

De acordo com Edgar Silva, "o que está em causa é a expropriação do povo no seu direito à cidade" e "o que está em curso é também uma dinâmica de segregação social em que o centro da cidade é entregue às mãos do capital (do capital de confiança do poder instalado), excluindo o povo dos seus lugares de pertença".

Disse ainda que "a actual ocupação do Largo do Pelourinho é um dos exemplos do que acontece quando o capital comanda a cidade".

O que acontece no Largo do Pelourinho, com o processo de especulação imobiliária já lançado, não é um caso isolado no Funchal. Este é um entre muitos outros casos que demonstram, descaradamente, como o capital domina a cidade. O Largo do Pelourinho, não só na forma como é ocupada a via pública, no modo como o centro histórico está a ser desventrado, na ostentação do que é a ocupação da cidade pelos grandes grupos económicos, em todo o processo, fica claro como campeia o capital na organização da cidade". Edgar Silva

O candidato da CDU concluiu dizendo que "o Funchal tem no seu Governo meros executantes dos interesses dos especuladores imobiliários".