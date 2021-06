A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC) promoveu, este sábado, dia 26 de Junho, uma operação de limpeza no porto de pesca do Caniçal. Uma iniciativa que juntou vários voluntários, nomeadamente os mergulhadores, e entidades, como o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, a ARDITI, a ARM, o Sanas Madeira.

Susana Prada, que acompanhou os trabalhos de limpeza recordou que o Governo Regional tem "uma estratégia bem delineada para o combate ao lixo marinho" e que estas acções são para continuar.

"Não descansamos enquanto não for resolvido este passivo ambiental", vincou a governante, recordando que esta é já a segunda operação de limpeza ao porto de pesca do Caniçal.

A primeira foi realizada em Setembro de 2020, tendo sido retirados 600kg de resíduos, designadamente pneus, baterias, vidros, plásticos e ferros.

A secretária regional com a pasta do Ambiente explicou ainda que o executivo tem actuado em "três frentes" no que respeita a esta matéria.

"Fazemos acções de sensibilização para toda a população; desenvolvemos, através de parcerias, projectos de investigação para aumentar o conhecimento sobre a origem e o tipo de lixo encontrado na costa e dinamizamos muitas ações de limpeza por todo o arquipélago, com voluntários e também através de serviços contratados", sustentou.