Campanha ‘Lixo no Chão, Não!’ sensibilizou para boas práticas ambientais

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, durante o mês de Novembro, a edição 2020 da campanha ‘Lixo no Chão, Não!’, para sensibilizar a população a não deitar lixo na via pública. Este ano, a campanha visa especialmente as máscaras descartáveis que têm sido retiradas do chão pelos serviços camarários ao longo dos últimos meses.

A Vice-Presidente Idalina Perestrelo, que tutela o pelouro do Ambiente, diz que a cidade limpa depende de todos e explica que os resíduos têm de ser colocados nos sítios adequados e não no chão, já que se trata de “uma questão de saúde pública, cidadania e respeito pelos outros e pela cidade que é de todos”.

A par das diversas medidas que a Autarquia tem levado a cabo nos últimos anos em termos de boas práticas ambientais, este ano o Departamento de Ambiente adaptou adaptar a campanha às máscaras, dada a quantidade crescente deste resíduo que, diariamente, os serviços camarários são obrigados a retirar do chão.

“A cidade está apetrechada com mais de 2.000 papeleiras, instaladas em diversos pontos de espaços públicos, pelo que não faz sentido que se continue a deitar lixo e máscaras no chão”, acrescentou a autarca.

Nesta terceira edição da campanha ‘Lixo no chão, não!’, as papeleiras passaram a ter uma nova mensagem para sensibilizar a população a colocar as máscaras e o lixo no seu interior e não no chão.

“Vamos continuar a reforçar as campanhas de sensibilização para que a população tenha cada vez mais razões para tomar a iniciativa e procurar fazer a diferença nos seus hábitos, influenciando quem está à sua volta e de forma especial nesta época de Natal em que se produz muito lixo”, destacou Idalina Perestrelo, recordando que a Autarquia conta com o apoio de todos nesta luta em prol do Ambiente