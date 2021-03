MadeiraShopping entrega 3 mil refeições à Rede de Emergência Alimentar

A campanha de recolha de bens alimentares ‘Ajudar, não pode parar’ que decorreu entre 18 de Fevereiro e 17 de Março, no MadeiraShopping, vai permitir doar mais de três mil refeições à Rede de Emergência Alimentar.

O Shopping apelou aos visitantes a doação de bens alimentares e comprometeu-se a duplicar o valor doado, contribuindo para ajudar quem mais precisa.

“Queremos agradecer a generosidade dos nossos visitantes que contribuíram para esta causa com a doação de alimentos”, afirma Alberto Pereira, diretor do MadeiraShopping, salientando que o valor angariado é “muito significativo” e será um importante contributo para as famílias da comunidade, que mais precisam, e que recorrem diariamente ao apoio da Rede de Emergência Alimentar.

Os bens alimentares recolhidos vão ser doadas às famílias, através de Instituições de Solidariedade Social do Funchal, parceiras do Banco Alimentar Contra a Fome.

A campanha ‘Ajudar não pode parar’ decorreu a nível nacional, nos 19 centros comerciais geridos pela Sonae Sierra em Portugal - AlbufeiraShopping AlgarveShopping, ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Comercial Portimão, Centro Vasco da Gama, CoimbraShopping, Estação Viana Shopping, LeiriaShopping, GaiaShopping, GuimarãeShopping, MaiaShopping, MadeiraShopping, NorteShopping, Nova Arcada, Parque Atlântico, Serra Shopping e ViaCatarina Shopping – que angariou um total de 36 mil toneladas de alimentos que contribuem para 73 mil refeições.