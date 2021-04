Centro de Interpretação Cultural e Ambiental do Porto Santo disponibiliza maquete do edifício vulcânico

O Centro de Interpretação Cultural e Ambiental do Porto Santo terá patente ao público a maquete do edifício vulcânico completo da ilha.

Este estará organizado de forma a oferecer ao público visitante um espaço que facilite a promoção do conhecimento ao nível do património natural e cultural do Porto Santo.

Contará com uma sala de exposições, onde estará patente permanentemente uma maquete do edifício vulcânico completo da ilha.

O trabalho está a ser realizado pelo Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Instituto Dom Luiz, sob a responsabilidade de Mário Cachão.

No momento já se encontram a efectuar os primeiros ensaios teste da geomorfologia total da ilha.

A maquete contribuirá para a compreensão da formação geológica do Porto Santo, sendo a primeira maquete da ilha que inclui toda a sua superfície terrestre e ilhéus circundantes, bem como a plataforma submarina.

O financiamento aprovado através da candidatura M1420-05-2114-FEDER-00001, permitirá a recuperação e requalificação de 14 fontenários, os moinhos de vento da portela e ainda do edifício onde funcionou a antiga Ecoteca do Porto Santo – Casa do Conde, espaço que será transformado num Centro de Interpretação Cultural e Ambiental.