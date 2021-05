'Wings for Life World Run 2021' também chega à Madeira

Hoje pelas 12 horas, hora em Portugal continental, o Mundo volta a correr por aqueles que não podem na 'Wings for Life World Run' 2021.

Num evento de caracter solidário para com a 'Wings for Life Foundation', que nasceu em 2004 com um objectivo muito claro – encontrar a cura para as lesões na espinal medula, um problema que afecta mais de três milhões de pessoas em todo o mundo, irá merecer a presença de uma equipa na Madeira.

Um grupo de praticantes de exercício físico reuniu-se para participar na corrida, intitulados por Funchal 7-Up que já ultrapassam as 30 inscrições contribuindo desta forma para a causa e que conta com Cláudia Vilhena como a capitão da equipa. Apoiados pelo Ginásio Platinium, esta equipa preparou-se e treinou nas ultimas semanas com a finalidade de cumprir o objectivo imposto por si próprios na Aplicação disponibilizada.

Ontem foi o dia do derradeiro treino antes da corrida, que acontece pelas 12 horas de hoje na capital madeirense.

Criada em 2014, a Wings for Life World Run é um evento global de corrida. Ao contrário do que é habitual não existe uma linha de meta e em vez disso os participantes vão fugir de um 'Carro Meta oficial' que parte 30 minutos depois do pelotão, a uma velocidade constante de 15km/h – aumentando progressivamente o ritmo até ultrapassar todos os atletas em prova. O recorde Global da prova pertence ao sueco Aron Anderson, que cumpriu a impressionante distância de 89,95 km numa cadeira de rodas convencional. Pode requerer mais informação em www.wingsforlifeworldrun.com.

Desde a sua criação, em 2014, mais de um milhão de pessoas de 193 países correram na 'Wings for Life World Run'. Esta mobilização planetária permitiu reunir importantes recursos financeiros direccionados para apoiar a investigação científica, que está a desenvolver estudos e testes para tornar possível a cura das lesões na espinal medula. A corrida marca a diferença por juntar milhares de pessoas precisamente ao mesmo tempo em diferentes latitudes.

O que é a 'Wings for Life Foundation'

A Wings for Life Foundation nasceu em 2004 com um objectivo muito claro – encontrar a cura para as lesões na espinal medula, um problema que afecta mais de três milhões de pessoas em todo o mundo. Todos os esforços têm sido concentrados no financiamento de projectos de investigação promissores – procurando não apenas a cura definitiva, mas também formas de melhorar a qualidade de vida dos doentes. Até hoje foram apoiados cerca de 200 projectos à escala global, liderados por equipas de cientistas das mais reputadas instituições, como a Universidade de Cambridge ou a Harvard Medical School. O comité científico da Wings for Life Foundation está convicto de que é uma questão de tempo para alcançar a desejada cura. Tendo em conta o seu carácter benévolo e o facto de não ter quaisquer fins lucrativos, a fundação depende inteiramente de donativos – os quais são 100% canalizados para a investigação. Muita da visibilidade do projecto tem sido possível graças ao apoio de inúmeras figuras públicas, como é por exemplo o caso dos pilotos de Fórmula 1 da Red Bull Racing.