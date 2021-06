Miguel Brito quer revitalizar o centro histórico do Porto Santo

Foi na apresentação da equipa da sua equipa à Câmara do Porto Santo para as próximas eleições autárquicas que Miguel Brito assumiu o compromisso de intervir na reabilitação dos edifícios degradados do centro histórico da Ilha Dourada, certo de que esta aposta resultará em benefícios da população local e dos visitantes.

O candidato do PS à autarquia do Porto Santo compromete-se a resolver os problemas há muito adiados, com um conjunto de medidas estruturantes que visam, essencialmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar mais argumentos ao nível de oferta turística, para conquistar mais visitantes todo o ano.

Estas propostas foram partilhadas na inauguração da sede de campanha da candidatura do PS à Câmara Municipal do Porto Santo, localizada na Avenida Manuel Gregório Pestana Júnior, que foi também o palco da apresentação pública da equipa de vereação, composta por Sofia Dias, Rúben Drumond, Sandra Santos e Telmo Câmara.

Miguel Brito vincou: “quero colocar o Porto Santo num ‘brinquinho’. Quero um virar de página para acabar com a degradação do património na cidade e dar à praia do Porto Santo todos os argumentos para ser a praia mais desejada da Europa”.

Assim, considera fulcral intervir na reabilitação dos edifícios degradados do centro histórico, bem como na requalificação de todo o espaço público e património. Pretende também recuperar todas as veredas e caminhos municipais e concretizar a melhoria das condições balneares na ilha, através da recuperação dos acessos pedonais e da instalação de equipamentos, como chuveiros e apoios de praia. Estas foram apenas algumas das medidas apontadas para melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a atractividade da ilha durante todo o ano.

Particularmente no que respeita ao posicionamento da ilha a nível turístico, Miguel Brito considera que “é preciso ambicionar mais”, apontando querer “uma nova energia e mais dinâmica” e preconizando a “organização de grandes eventos desportivos e culturais internacionais que reduzam a sazonalidade turística”, como forma de tornar o destino mais competitivo.

Na ocasião, Paulo Cafôfo assegurava que o candidato “vai fazer o que nunca foi feito”, num projecto que coloca em prática as medidas que vão ao encontro das necessidades da população, divididas em cinco grandes áreas: educação, saúde, área social, economia e reabilitação urbana.

O presidente do PS Madeira salientou a proximidade do candidato, prevendo que será “um presidente que estará sempre na rua ouvindo as pessoas e apresentando soluções capazes de ultrapassar todos os obstáculos”.