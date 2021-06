Tome nota da agenda desta terça-feira, 22 de Junho

09h00 Reunião Plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM)

10:00 Iniciativa da candidatura da CDU à Câmara Municipal do Funchal sobre especulação imobiliária, no Vale da Ajuda, junto ao espaço urbano em que está a ser implantado o projecto imobiliário ‘Dubai da Madeira’

14:30 Reunião da 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude (ALM)

14:30 Reunião da 5ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais (ALM)

15h00 Apresentação do evento 'EcoEscovão' (ponto de recolha de escovas de dentes de plástico em fim de vida), na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal. A iniciativa contará com a presença do secretário regional da Educação

17h30 Reunião de Câmara, nos Paços do Concelho do Funchal

19h00 Sessão Solene do 519º aniversário do Município da Calheta, no auditório do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira. A cerimónia contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Prossegue, até dia 29 de Junho, a campanha de angariação de fundos ‘Dê Troco a Quem Precisa’, nas Farmácias da Região

CULTURA

Início da Semana Regional das Artes, que decorre até 4 de Julho.