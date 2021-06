Madeira com nove novos casos de covid-19 esta sexta-feira

A semana termina com nove novos casos de covid-19 reportados pelas autoridades de Saúde da Região, distribuídos pelos concelhos da Calheta, Machico e Funchal.

Das novas infecções, apenas uma é importada, com origem na região de Lisboa e Vale do Tejo, zona do país que tem sido fortemente afectada pela nova variante Delta. Todos os restantes oito casos são de transmissão local.

Com 11 casos recuperados a reportar no dia de hoje, a Madeira tem, à data, 65 casos activos da doença. Para já, a Região continua sem qualquer doente internado na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19. Estão cinco pessoas hospitalizadas na Unidade Polivalente do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direcção Regional da Saúde, "há 51 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso".

Estão em vigilância activa 347 pessoas e há 23.675 pessoas a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Calheta com seis novos casos

Seis dos novos casos hoje reportados dizem respeito ao concelho da Calheta, situação que terá estado na origem do cancelamento das comemorações alusivas ao aniversário do Município da Calheta e também dos 20 anos da Rádio Calheta que iriam decorrer durante três dias no porto de recreio.

Somam-se 13 casos de covid-19 identificados no espaço de uma semana naquele concelho da zona oeste da Madeira.

Os restantes três casos dividem-se pelos concelhos de Machico (1) e do Funchal (1), sendo o outro caso de um não residente.